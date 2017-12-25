Kırgız Parlamento Başkanı Oş Şehrinde Bir Okulu Ziyaret Etti

Bişkek (Golden Bridge News) KC Cogorku Keneş Basın Hizmetinden GBNews’e aktarılan habere göre,Kırgız Cumhuriyeti Cogorku Keneş(Parlamento) Toragası Dastanbek Cumabekov, 23 Aralık’ta Oş'taki görme engelli ve görme özürlü çocuklara yönelik özel genel yatılı bir okulu ziyaret etti.

Toraga, 115 öğrenci için tasarlanan yatılı okul koşullarını öğrendi ve bu kurumun yeni inşa edilen yemekhanesini inceledi. Ayrıca, Dastanbek Cumabekov okulun öğrencileri ve pedagojik ekibi ile bir araya geldi. Okul Müdürü Aigul Kudaykulova, ısıtma sistemini, derslikleri, uyku ve spor tesislerini toplam 4 milyon som maliyetle tamir etme ihtiyacı olduğunu bildirdi. Açık spor alanının yeniden inşası ve yatılı okulun eskrim sorununu da açıklandı.

Toplantıda Dastanbek Cumabekov öğrencileri iyi eğitim almaya çağırdı. Toraga, "Büyük insanlar yetiştireceğinize inanıyorum ve eğitim almak ve parlak geleceğiniz adına beceri ve bilgi edinmek son derece önemlidir" dedi.

İki bilgisayarı yatılı okula teslim eden Dastanbek Cumabekov, dile getirilen tüm sorunların ilgili devlet organlarına taşınacağını bildirdi. Toraga ayrıca, açık spor alanının yeniden yapılandırılma probleminin çözüleceğine söz verdi.

Daha sonra Toraga'nın çalışma gezisi, yapımı Özbekistan'ın maddi desteğiyle gerçekleştirilen Alişer Navoi okul-spor salonunun yapımına ziyaretle devam etti. Bilindiği gibi, 630 öğrenci için tasarlanan okul, bir sonraki akademik yılında kapılarını açacak.

Dastanbek Cumabekov, bunun çok uluslu Oş kentinde iyi bir girişim olduğunu kaydetti. "Okulun inşasında Özbekistan 4 milyon dolar ayırdı, açılışı dostluk ve barışı güçlendirme konusunda büyük rol oynayacak" dedi ve Özbekistan Cumhuriyetine yapılan resmi bir ziyaretin başlangıcında bu proje ile ilgili görüşmeler yapıldığını söyledi.