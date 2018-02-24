Kırgız-Özbek sınırındaki bir sonraki çalışma grubu toplantısı Fergana'da yapıldı

BİŞKEK, 24 Şubat 2018 /Kabar/. 18-22 Şubat 2018 tarihleri arasında Fergana şehrinde Kırgız-Özbek devlet sınırının sınırlandırılması konusunda Kırgızistan ve Özbekistan hükümet delegasyonlarının çalışma gruplarının düzenli toplantısı yapıldı.

Özbekistan Dışişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, görüşmeler sırasında taraflar, kalan bölümler konusunda Kırgız-Özbek devlet sınırındaki proje hattı için önerilerde bulundu.

Görüşmenin dostluk ve iyi komşululuk atmosferde yapıldığı bildirildi.