Kırgız-Kuveyt hükümetlerarası komisyonunun ilk toplantısı Kuveyt'te yapıldı

BİŞKEK, 3 Mayıs 2018 /Kabar/. Kuveyt, Kırgız-Kuveyt hükümetlerarası ilk toplantısına ev sahipliği yaptı.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ortak Kırgız-Kuveyt Hükümetlerarası Ekonomik ve Teknik İşbirliği Komisyonu'nun ilk toplantısı, bu yıl 24-26 Nisan tarihlerinde iki ülkenin Maliye Bakan Yardımcıları düzeyinde Kuveyt'te gerçekleştirildi.

Kırgız-Kuveyt hükümetlerarası ilk toplantısı sırasında mali ve ticari, ulaşım ve tarım, eğitim ve bilim, kültür ve enformasyon, turizm ve spor, acil durumlar ve ekoloji alanlarında Kırgız-Kuveyt işbirliği geliştirme konuları görüşüldü.

Toplantıda ayrıca Kuveyt'ten hibe ve yatırım çekilmesi amacıyla mali ve ekonomik işbirliği alanındaki anlaşmalara özel ilgi gösterildi.

Ayrıca, toplantı esnasında katılımcılara Kırgızistan'da 2-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları ve turistik fırsatlar hakkında video gösterildi.

Kırgızistan ile Kuveyt arasında yapılan toplantı, Protokolün imzalanmasıyla sona erdi.