Kırgız güreşçileri Taşkent’te 8 madalya kazandı

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan güreş milli takımı Taşkent’te 8 madalya elde etti.

Dünya Güreş sitesinde yer alan habere göre, Kırgızistan güreş milli takımı, Özbekistan’ın başkenti Taşkent’te 10-13 Mayıs tarihleri arasında yapılan Asya Şampiyonası’da 8 madalyanın sahibi oldu.

21 ülkeden güreşçilerin katıldığı turnuvada kadınlar ve erkekler arasında grekoromen güreşi ve serbest güreş yarışmaları düzenlendi. Kırgız güreşçileri üç gümüş ve beş bronz olmak üzere 8 madalya kazandı.