BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgız dişhekimleri Özbek meslektaşlarıyla işbirliğine devam ediyor.

Kabar muhabiri Tölönbay Kurbanov’un bildirdiği bilgiye göre, Kırgızistan Diş Derneği Başkanı Abibulla Kalbayev’in başkanlığında 60 kişiden oluşan heyet, diş hekimliği ve çene cerrahisinin acil sorunlarına adanan II Uluslararası Dişhekimliği Kongresi'ne katılıyor.

Şu anda tıbbi kültürün artması ve insanların kendi sağlıklarının değeri hakkındaki farkındalık dereceleri, tıbbi hizmetlerin kalitesi daha uygun hale geldiğini dile getiren Kalbayev, “Bu bağlamda, bu forum, diş hekimliği alanında modern yenilikçi teknolojiler, tıbbi uygulamadaki deneyim alışverişi, tedavi yöntemleri, beceri ve eğitimin gelişiminde büyük rol oynamaktadır. Bu konferansta yer alarak, yıllarca süren kesintilerden sonra Özbek meslektaşlarıyla ikili işbirliğimizi yeniden tesis ediyoruz.” dedi.

Kırgız ve Özbek dişhekimleri arasındaki ikili görüşmeler bitiminde, Kırgız Devlet Tıp Akademisi ile Taşkent Devlet Dişhekimliği Enstitüsü arasında İşbirliği Muhtırası imzalandı.

Belge, uygulamada modern teknolojilerin uygulanması, genç öğretmenlerin, ustaların ve araştırmacıların becerilerinin yükseltilmesi, öğrencilerin değişimi ve bilimsel personelin eğitimi konusunda deneyim alışverişini sağlayacak.