Kırgız-Çin çalışma grubu o konuları görüştü

BİŞKEK, 25 Aralık 2017 /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, "Tek Kemer, Tek Yol" ortak yapımının güvenliğini sağlamak için Kırgız-Çin ortak çalışma grubunun ilk toplantısı Pekin'de gerçekleştirildi. Kırgızistan heyetine Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı Birinci Siyasi Bölüm Müdürü Kanat Tursunkulov’un ve Çin delegesine ÇHC Dışişleri Bakanlığı Dış Güvenlik Bölüm Müdürü Liu Guangyuan’ın başkanlık ettiği bildirildi.

Toplantıda tarafların bölgesel güvenlik ve ortak mücadele "üç kötülük güçleri" konuları, iki ülkenin “Tek Kemer, Tek Yol” çerçevesinde işbirliği, bölgedeki mevcut durumu ve adı belirtilen alanlarda işbirliği geliştirme konuları ele aldıkları belirtildi.

Buna ek açıklamada, iki ülkenin temsilcilerinin ekonomik suçlarla mücadele alanında ikili anlaşma yapılmasının önemini vurguladıkları, ayrıca Çin tarafının ülkelerin kalkınmasının ve güvenliğinin sağlanmasının tek ve aynı anda yapılması gereken görevler olduğuna dikkat çektiği ifade edildi.

İki ülkenin vize siyasetinin görüşüldüğü toplantıda Kırgızistan heyetinin Kırgız vatandaşlarına Çin vizesinin verilmesi ile ilişkin sorunun masaya yatırıldığı bildirildi.

Toplantı bitiminde tarafların Ortak Kırgızistan-Çin Çalışma Grubunun Tek Kemer, Tek Yol Ortak Yapımının Güvenliğini Sağlamak Üzerine İlk Toplantı Protokolü imzaladıkları aktarıldı.