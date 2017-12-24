Kırgız Başbakan Sporculara Seslendi

Bişkek (Golden Bridge News) Facebook sayfasında Kırgız Cumhuriyeti Başbakanı Sapar İsakov’un vurgu yapmış olduğu haberde, ‘Kırgısların geleneksel at oyunu "Kök Börü"nun UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesine dahil edilmesi Kırgız halkının büyük başarısıdır’ ifadelerine yer veriliyor.

İsakov: ‘Ben UNESCO Kırgız Cumhuriyeti Ulusal Komisyonu, Kırgız Cumhuriyeti "Kök Börü" Federasyonu ve "Kök Börü" ve milli takımımıza, Kırgız milli oyununun popülerleştirilmesi yanı sıra Kırgız tarihi ve kültürünün tanıtılması yönünde katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Ben uluslararası arenada da dahil olmak üzere bizim sporculara tekrar başarılar diliyorum. Gelecek yıl gerçekleşecek olan üçüncü Dünya Göçebe oyununda biz inşallah yeni zaferlere tanık olacağız ve sporcularımıza, hep ülkemizin bayrağını yüksek tutun dileklerimi iletiyorum" yazıyor.