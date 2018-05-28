Kırgızistan'da yapılan 1,5 ton Beşbarmak Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil edildi

BİŞKEK, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek’te hazırlanan yaklaşık 1.5 ton Kırgız ulusal yemeklerden biri Beşbarmak Guinness Rekorlar Kitabı’na dahil edildi.

Guinness Rekorlar Kitabının resmi web sitesinde yer alan habere göre, Kırgızistan’ın başkenti Bişkek'te 11 Mart 2018'de pişirilen Beşbarmak, resmen Guinness Rekorlar Kitabına ulusal yemeğin en büyük kısmı olarak dahil edildi.

Bilginiz için: Başşehir Bişkek’te 11 Mart 2018’de 1464 kg beşparmak ve 117 metre çuçuk (sucuk) yapılmıştı. Ayu Grand Comfort alışveriş merkezinde Kırgız halkının ünlü manasçıların sahne almasıyla başlayan etkinliğin amacı rekor kırarak Guinness Rekor Kitabı’na dahil edilmekti. Böylece, etkinlik amacına ulaşabildi.

1 ton beşparmak ve 100 metre sucuğun yapılması için 9 at kesilmiş ve baharatlar dahil 700 kilogram erişte kullanılmıştı. İsviçre ile İtalya’dan iki aşçının katıldığı etkinlik Kırgızistan’da 5 Mart kutlanan Ak Kalpak Günü’ne adanmıştı.

Beşparmak Nedir?

Kırgızların milli yemeği olan “Beşparmak” özel günlerin en makbul yemeğidir. Et suyunda haşlanmış hamurun üzerine et ve soğan parçaları eklenerek sunuluyor ve geleneksel olarak parmaklarla yeniliyor. Adı, bu nedenle “Beşparmak”. Bu yemeğin daha çok misafirlere ikram edilmesi gelenek haline gelmiş bulunuyor.

Çuçuk Nedir?

Süt ve tereyağı eklenen suda kaynatılan koyun akciğeri ve iç yağı konarak yapılmış “Çuçuk”, yani at sucuğu da en leziz yemeklerden sayılıyor.