BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Judocu Bolot Toktogonov, Almanya'daki Grand Slam turnuvasında bronz madalya kazandı.
Kırgızistan Judo Federasyonu’ndan yapılan açıklamada, turnuvanın 22-25 Şubat tarihleri arasında Düsseldorf’te yapıldığı ve turnuvaya 70 ülkeden 500 güçlü judocunun katıldığı bildirildi.
100 kg’dan fazla ağırlık kategorisinde sporcular ile mücadele eden Bolot Toktogonov bronz madalya elde etmeyi başardı.
Söz konusu turnuvada 7 judocu Kırgızistan’ı temsil etti.
Kırgız sporcular turnuvadan sonra 26 Şubat'tan 1 Mart'a kadar aynı şehirde eğitim kampları düzenleyecek.
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