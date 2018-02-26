Japon sumocuları, III. Dünya Göçebe Oyunları'na davet edildi

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Kırgızistan’ın Japonya Büyükelçisi Cengiz Aydarbekov, Japonya Sumo Federasyonu Başkan Yardımcısı Kazufumi Minami ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, toplantıda tarafların Japon sumocuların Kırgızistan’da Eylül ayında yapılacak olan Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’na katılımı konularını ele aldıkları bildirildi.

Buna ek olarak, açıklamada, Minami’nin iki ülke federasyonu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi ve Kırgız sporcularının Japonya'da eğitilmesi konularında işbirliğinin koordinasyonuna ilgi duyduğunu ifade ettiği belirtildi.