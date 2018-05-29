Jambyl ve Talas Vilayetlerinde Ticaret Temsilciliklerinin Açılışına İlişkin Sözleşme İmzalandı

BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. Kazakistan’ın Jambyl Vilayeti Valililiği Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, uluslararası işbirliği çerçevesinde Kırgız Cumhuriyeti Talas İlinin resmi heyetinin Jambyl bölgesine ziyareti gerçekleşti.

Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti Talas bölgesi Yetkilisi Marat Murataliev başkanlığındaki bir heyet Jambyl’ın sınır kapısı "Aişa Bibi"nde buluştu. Heyet, iş yapıları, doğa koruma, turizm ve diğer bölümler temsilcilerini içermektedir.

Sonra Taraz kenti Dostluk Evinde Jambyl ve Talas İlleri iş dünyasının katılımı ile, Jambyl İl valisi Askar Myrzakhmetov başkanlığında bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, çeşitli alanlardaki sınır bölgelerinin - sanayi, tarım, su dağıtımı, eğitim, sağlık, turizm - devletlerarası etkileşimi konuları tartışıldı.

Toplantı çerçevesinde, Dostluk Evi'nde Jambyl bölgesi üreticilerinin sanayi ve tarım ürünleri sergisi düzenlendi. Ürünlerin ihracatı ile ilgilenen işletmeler, daha fazla işbirliği için irtibat kurdular.

Daha sonra Taraz Merkez Konser Salonu'nda sanatçıların katılımıyla konser gerçekleşti.

Golden Bridge News