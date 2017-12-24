ISESCO Genel Müdürü "Baku Devlet Üniversitesi Arkadaşı" unvanını aldı

Bakü (Golden Bridge News) Bakü Devlet Üniversitesini Basın Merkezinden GBNews’e aktarılan habere göre, İslam Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (ISESCO) Genel Müdürü Abdulaziz bin Othman Altwaijri başkanlığındaki bir heyet Bakü Devlet Üniversitesini ziyaret etti. BDÜ akademislenlerle yaptığı görüşmede, Rektör Abel Maharramov ISESCO Genel Müdürü Abdulaziz Othman Altwaijri’nin dünyanın önde gelen siyasetçilerinden biri olduğunu söyledi ve modern dünyada eğitim, bilim ve kültür gelişimine layıkli katkı yaptığını vurguladı.

Rektör Abel Muharremov, 1991 yılından bu yana Azerbaycan ISESCO'nun üyesi olduğunu ve ISESCO-Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Komisyonu organizasyonu ile işbirliğini koordine etmek amacıyla 2006 yılında Azerbaycan birinci Başkan yardımcısı Mehriban Aliyeva ISESCO'nun İyi Niyet Elçisi unvanı verildiğini kaydetti.

Abel Maharramov, ISESCO Genel Müdürünün organizasyonun 30. yıldönümü ile bağlantılı olarak ve her zaman Azerbaycan'ı desteklerinden ve Dağlık Karabağ gerçeklerinin ve Hocalı soykırımının pozitif pozisyonu faaliyetlerinden dolayı Azerbaycan en yüksek devlet ödülü "Dostlug" hatıra altın madalyası ile ödüllendirildiğini söyledi.

Abdulaziz bin Osman el-Tübeyz, Azerbaycan'daki sürdürülebilir kalkınma süreçleri ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in liderliğinde ülkede elde edilen büyük başarılarla ilgili bir konuşma yaptı. Konuk, son yıllarda Üniversitenin uluslararası üne kavuşması da dahil olmak üzere BDÜ'nin Azerbaycan eğitim ve bilim gelişimindeki yeri ve rolünü takdir etti. ISESCO Genel Müdürü, konuşmasının ardından öğrencilerin sorularına yanıt verdi.

Toplantı sonunda, Abdülaziz bin Osman Altwaijri’ye barışın korunmasında büyük rol oynaması, milletler arasındaki dostluk ilişkilerinin güçlendirilmesi, bilim ve eğitimin gelişimini desteklerinden dolayı "Bakü Devlet Üniversitesi Arkadaşı" unvanı verildi.