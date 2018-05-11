Isık-Göl’de zehirlenme nedenleri açıklandı

BİŞKEK, 11 Mayıs 2018 /Kabar/. 7 Mayıs’ta Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesinde yaşanan zehirlenmenin nedenleri açıklandı.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Isık-Göl’de bulunan “Avrora” sanatoryumunda yaşanan zehirlenmenin nedenleri açıklandı.

Isık-Göl’de sanatoryumda 7’si yabancı 24 kişi zehirlendi. Zehirlenen yabancıların biri İran diğer altısı BAE vatandaşı olduğu, yabancı vatandaşların Asya Kickbox Şampiyonası’na katılmak için Kırgızistan’a geldiği bildirilmişti. 24 kişinin zehirlenmesinin ön teşhisi gıda zehirlenmesi olduğu ortaya çıktı.

Sağlık Bakanlığı’ndan olayın nedenini araştırmak için bir grup oluşturuldu. Protokoller hazırlandı ve hükümetin zamanında acil bir ihbarda bulunulmaması nedeniyle hükümetin yıl kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Isık-Göl Bölge Hastanesi’nin baş doktoruna, sanatoryum müdürüne, sanatoryum bölüm doktoruna ve beslenme bölümü depo ve kafa başkanına para cezası verilmesi yönünde kararlar alındı.