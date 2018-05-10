Isık-Göl’de sanatoryumda zehirlenenlerin sayısı 22’ye yükseldi

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesindeki sanatoryumda zehirlenenlerin sayısı 22’ye yükseldi.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı’ndan Kabar ajansına aktarılmış bilgide, ülkenin Isık-Göl bölgesinde bulunan “Avrora” adı verilen sanatoryumda yaşanan gıda zehirlenmesi sonucu yaralananların sayısı 22’ye yükseldiği belirtildi.

Daha önce 7 Mayıs tarihinde “Avrora” sanatoryumunda 7’si yabancı sporcu olmak üzere 18 kişinin zehirlendiği bildirilmişti. Zehirlenen yedi yabancının (1’i İran, 6’sı Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşı) Asya Kickboks Şampiyonası’na katılmak üzere Kırgızistan’a geld'[' öğrenilmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 8 Mayıs’ta yabancı sporcuları dahil 8 kişinin tacurcu edildiği, ancak daha sonra 4 Kırgız vatandaşının hastaneye kaldırıldığı ve şu anda 14 Kırgız vatandaşının hastanede bulunduğu aktarıldı.