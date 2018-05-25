Isık-Göl'de kar yağışı sonucu 1.3 bin hayvan telef oldu

25/05/18 10:43 41 görünümler Bölgeler 0

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın kuzeyinde 23 Mayıs’ta yağan kar sonucu bin 300 hayvan telef oldu.

Isık-Göl Valisi Uzarbek Cılkıbayev’in Kabar ajansına yaptığı bilgiye göre, Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesinde Mayıs ayının sonlarında yağan kar sonucu bin 300 hayvan telef olduğunu bildirdi.

En çok büyükbaş hayvanın Isık-Göl vilayetinde öldüğünü dile getiren Vali Cılkıbayev, “Dün Isık-Göl’de bin 17 küçükbaş hayvan, 43 büyükbaş hayvan ve 19 at öldüğü belli oldu. Tüp ilçesinde 50, Ak-Say’da 100 büyükbaş hayvan telef oldu. Şimdi yerel sakinlere ilk gerekli yardımı sağlıyoruz, yani onların sığırlarına yiyecek götürüldü.” dedi.

Ayrıca Vali, telef olan hayvanların sayısı artabileceğini sözlerine ekledi.

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