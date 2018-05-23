Isık-Göl’de 700 sporcunun katılacağı spor oyunları yapılacak

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Isık-Göl bölgesinde “Sağlıklı ulus, müreffeh bir ülkedir” konulu spor oyunları yapılacak.

Başbakanlık Gençlik İşleri, Beden Kültürü ve Spor Devlet Ajansı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 28 Mayıs – 2 Haziran tarihleri arasında Isık-Göl’de 700 sporcunun katılımıyla “Sağlıklı ulus, müreffeh bir ülkedir” konulu spor oyunları düzenlenecek.

Kırgızistan’da 2018 yılında ilan edilen Bölgesel Kalkınma Yılı’na ithaf edilen spor oyunlarına ülkenin her bölgesinden sporcuların katılacağı ve oyun programlarına ordo, Kırgız güreşi, bilek güreşi, dokuz korgool, voleybol, futbol, atletizm ve tayak tartış oyunları dahil edildiği bildirildi.

Oyunların temel hedefleri köyün gençlerini, halkını fiziksel kültüre, spor ve sağlıklı yaşam tarzlarına çekmektir.