iPhone X Çin’de Apple’ı ayağa kaldırdı!

iPhone X Çin piyasasında Apple’ı ayağa kaldırdı!

Apple, Çin’de yıla düşüşle başlamıştı. Şirketin satışlarında % 21’lik bir düşüş yaşanmıştı. Morgan Stanley analistlerine göre iPhone X ile birlikte Apple’ın yüzü gülmeye başladı.

Analist Katy Huberty, iPhone X’in daha düşük maliyetli iPhone 8‘e göre çok daha kısa sürede benimsendiğini ve satışların iPhone 8’i geçtiğini belirtiyor. Analiste göre OLED ekranlı yeni iPhone’u satın alanların yarısı iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’tan geçiş yaptı. Bu da Çinli iPhone kullanıcılarının yenilik aradıklarını gösteriyor.

Yeni iPhone, Android’den iPhone’a geçiş oranını da etkiledi. Ekim ayında %6.7 olan oran, premium iPhone modelinin satışa çıkmasıyla birlikte % 9.2‘ye yükseldi. Yeni iPhone, yüksek fiyatına rağmen Çin pazarında ilgi görmeye devam edecek gibi görünüyor.

Counterpoint Research araştırma müdürü Neil Shah Şubat ayındaki raporunda Çin akıllı telefon pazarını yönlendiren temel özelliklerin hızlı şarj, OLED ekran, daha iyi pil ömrü ve çift kamera olduğunu söylemişti. Shah, yeni iPhone OLED ekran ile gelirse Apple’ın satışlarının değişebileceğini belirtmişti. Sonuçlar Shah’ın haklılığını ortaya koyuyor.

Yeni iPhone’un şu anda tedarik sorunları da giderilmiş durumda. İlk satışa çıktığında Apple Store Online sitesinde 2-3 haftalık bekleme süreleri verilirken, bu süre şu anda 1 güne düştü.

Samsung OLED ekran konusundaki seri üretim hızını % 90 kapasiteye çıkarmış durumda. Face ID ile ilgili tedarik sorunları da ortadan kalktı. Yani Apple tatil çeyreğine hazır görünüyor. Analistlere göre şirket tatil çeyreğinde 35 milyon iPhone X satışı gerçekleştirebilir.

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