IMF misyonu Özbekistan'da çalışmalara başladı

BİŞKEK, 26 Nisan 2018 /Kabar/. IMF, Özbekistan'daki mevcut ulusal hesaplar hakkında bilgi sahibi olmak ve Devlet İstatistik Komitesi kadroları için eğitim oturumları düzenlemek için ülkede çalışma başlattı

Uluslararası Para Fonu (IMF) İstatistik Bölümü, Özbekistan'da 23 Nisan - 4 Mayıs tarihleri arasında bir çalışma başlattı.

Özbekistan Devlet İstatistik Komitesi basın servisinde yer alan habere göre, bu çalışmalar IMF İstatistik Bölümü Real Sektör grubu ekonomisti Levan Gogoberishvili tarafından yönetiliyor.

IMF çalışmasının ana amacı Özbekistan'daki mevcut ulusal hesaplar hakkında bilgi sahibi olmak, çalışmalarının daha da mükemmelleştirilmesi ve Özbekistan hükümeti ile işbirliği için plan geliştirmek ve Devlet İstatistik Komitesi kadroları için eğitim oturumları düzenlemek.

Buna ek olarak, IMF yetkilileri Özbekistan Ekonomi ve Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası temsilcileri ile çeşitli toplantılar yapacaklar.

Çalışma programında Özbekistan İstatistik Komitesinin ilgili birimi personeli için bir tanıtım semineri de düzenlenecek.

Kaynak: Dünya Bülteni