İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan Kırgızistan’da

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da bulunan İsviçre Merkez Bankası Başkanı Jordan, Kırgızistan Cumurbaşkanı Ceenbekov tarafındandan kabul edildi.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, ulusal para biriminin tanıtılmasının 25. yıldönümü onuruna ülkenin Ulusal Bankası tarafından düzenlenen etkinliğe katılmak üzere Kırgızistan’da bulunan İsviçre Merkez Bankası (SNB) Başkanı Thomas Jordan’ı makamında kabul etti.

Kırgızistan Merkez Bankası Başkanı Tolkunbek Abdıgulov ile İsviçre’nin Kırgızistan Büyükelçisi Veronica Ullmann’ın da katıldığı toplantıda iki ülke arasındaki iş birliği konuları görüşüldü.

Uluslararası konferansta üst düzey katılımcılara dikkat çekerek, konferansın zengin ve verimli olacağını umduğunu dile getiren Devlet Başkanı Ceenbekov, “Kırgızistan ve İsviçre arasındaki işbirliğini çok takdir ediyoruz. Ulusal Banka'ya ve ülkenin bankacılık sistemine 25 yılı aşkın süre içerisinde uzanan geniş kapsamlı danışmanlık, teknik ve finansal yardımlar için teşekkür ederim. Bu yardım çok önemli.” ifadesini kullandı.

İsviçre’nin Kırgızistan’ın güvenilir ortağı olduğuna vurgu yapan Jordan, Kırgız parası som’un Orta Asya bölgesindeki en istikrarlı para birimi olduğunu kaydederek, ulusal para biriminin tanıtımının 25. Yıldönümünü vesilesiyle tebrik etti.

Avrupalı ortakların sağladığı desteğin Kırgızistan için çok önemli olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkeler arasında, hem en üst düzeyde hem de devlet organları düzeyinde daha verimli bir işbirliği için umut olduğunu ifade etti.