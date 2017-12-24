İstanbul Üsküdar’da Mevlana Programı - VİDEO

İstanbul (Golden Bridge News - Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) İstanbul’da bulunan Yusufiyye Kültür Vakfı, Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği tarafından ''Hz. Mevlananın 744. Vuslat Yıldönümü nedeni ile Üsküdar Belediyesi Bağlarbaşı Kültür Merkezinde düzenlenen etkinlik Türkiye Cumhuriyeti Milli Marşının okunması ile başladı.

Sonra Kültür Vakfının başkanı Yusuf Ezel Mevlana'nın düşünce dünyası hakkında bilgiler verdi, dualar okudu.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan program Vakfın Tasavvuf Grubu’nun Semazen gösterisi ve İlahiyyeçi kızların söyleşisi ile devam etti.

Mevlana’nın eserlerinin özünde kötülük yapmaktan uzak duran, güvenilir insan modelinin anlatıldığını, İnsanın hayatında neyi öncelikli kılarsa, neye önem verirse değerinin o kadar olduğunu Mesnevi’den hikâyelerle ve Mevlana’nın sözleri ile anlatıldı.

Yusufiyye Kültür Vakfının heveskar oyuncuları tarafından sahne alan tiyatro gösterimi izleyicilerin beğenisini kazandı.

Etkinliğin sonunda TÜRKEL Yayın Grubu Genel Başkanı Höküme Halilova da bir konuşma yaparak, programın gerçekleşmesinde emeği geçen her kese teşekkürünü sundu ve Zelimhan Yagub’un Dünya Türkün olacak şiirini okudu...