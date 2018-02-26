İsakov, kazada yaralanan 2 yaşındaki kızın tedavisine 100 bin som ayırdı

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre, Kırgızistan Hükümet Başkanı Sapar İsakov, Kırgız Cumhuriyeti Başbakanının rezerv fonundan Cırgalbek Çotonov için 100 bin som paranın tahsis edimesi hakkında anlaşmayı imzaladı.

Cırgalbek Çotonov, Şubat ayında trafik kazasında karısını kaybetti. Kazada yaralanan 2 yaşındaki kızı hastaneye kaldırıldı ve doktorlar onun ayağını ampute etmek zorunda kaldılar.

Cırgalbek Çotonov'un 2 yaşındaki kızı, Vitebsk ve Elebesova caddelerinin kesiştiği yerde, 9 Şubat 2018'de Bişkek şehrinde bir minibüs şoförünün otomobil saldırısı sonucu yaralanmıştı.