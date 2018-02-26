İsakov Hindistan Başbakanı Modi'den Oş'ta başka bir radyoterapi birimi yaptırmasını rica etti

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Ulusal Onkoloji Merkezi'nde Hint tarafından kanser hastaları için "Barometre 2" radyasyon cihazının teslim töreni sırasında Başbakan Sapar İsakov, Hindistan hükümet başkanı Narendra Modi ile Dubai’de yaptığı toplantıda Oş onkoloji kliniğine başka bir gama terapötik cihaz "Babatron" u teslim etmesini rica etmiş olduğunu bildirdi.

Tören sırasında konuşan Başbakan, “Duabi’ye yaptığım ziyaret esnasında Hindistan Hükümet Başkanı Narendra Modi ile görüştüm. Ondan Oş onkoloji kliniğine başka bir "Babatron" kurmasına yardım etmesini istedim. Biz de orada yeniden inşa etmeyi planlıyoruz.” şeklinde konuştu.

İsakov, cihaz için Hindistan Hükümetine teşekkürde bulundu.

Hükümet Başkanı İsakov, bugün Kırgızistan’a getirilen cihazın eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev’in Hindistan’a yaptığı ziyaretinin sonucu olduğunu sözlerine ekledi.

Radyoterapi cihazı Babatron II, habis radyasyon terapisi için tasarlanmış uzaktan bir gama terapötik cihazıdır.