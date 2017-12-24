İsakov, 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları’nda kazananları ödüllendirdi

BİŞKEK, 22 Aralık 2017 /Kabar/. 21 Aralık’ta Kırgızistan’da Başbakan Sapar İsakov’un katılımıyla Eylül 2017’de Türkmenistan’ın başkenti Aşkabat’ta yapılan 5. Asya Kapalı Salon ve Dövüş Sanatı Oyunları katılımcıları ödüllendirme töreni gerçekleştirildi.

Oyunlarda kazananları ödüllendiren İsakov, “Ülke sizinle gurur duyuyor.” ifadesini kullandı.

Kırgızistan adına çok sayıda takımın Asya Oyunları’na ilk kez katıldığını ve yarışmalarda madalyalar kazandığına vurgu yapan Başbakan, ilk kez Kırgızistan adına 153 sporcunun 17 çeşitte yarışmada yer aldığını söyledi.

İsakov, “Mükemmel sonuçlar göstermeyi başardınız. Kırgızistan, 13 altın, 10 gümüş ve 47 bronz olarak 70 madalya kazandı, 60 üzeri takım arasında Kırgızistan milli takımı 8. sırada yer aldı.” ifadesine yer verdi.