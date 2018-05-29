BİŞKEK, 29 Mayıs 2018 /Kabar/. İpekyolu Kırgızistan Başarı Ödülleri sahiplerini buldu.

İpekyolu Stratejik Araştırmalar Merkezi, Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) ve İpekyolu dergisi tarafından Bişkek Hyatt Oteli'nde düzenlenen ödül törenine Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Cengiz Kamil Fırat ve eşi Vasiliki Fırat, Türkmenistan'ın Bişkek Büyükelçisi Şadurdı Meredov, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Kırgızistan Temsilcisi Atınç Keskin, Kırgız Milletvekili Aliyarbek Abjaliyev, Türk Büyükelçiliği Eğitim Müşaviri Recep Sula, Kültür ve Tanıtma Müşaviri Nuri Şimşekler ve Cengiz Aytmatov Uluslararası Vakıf Başkanı Eldar Aytmatov katıldı.

İpekyolu dergisi imtiyaz sahibi ve İpekyolu Stratejik Araştırmalar Derneği Başkanı Seyfullah Türksoy, yaptığı konuşmada ödül töreninin Cengiz Aytmatov'un doğumunun 90. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenmesinin özel bir anlam taşıdığını vurgulayarak "Cengiz Aytmatov, Türk dünyasının çok büyük değeridir. Gururumuzdur ve iftiharımızdır. O her zaman, Türkiye ve Kırgızistan kardeşliğine ve dostluğuna önem veren bir insandı. Biz bir anlamda onun vasiyetini yerine getirmiş oluyoruz. Ruhu şad olsun. Mekanı cennet olsun." dedi.

Türksoy, Türkiye ile Kırgızistan arasındaki bağları geliştirmek amacıyla ödül törenini Kırgızistan'da ilk kez düzenlediklerini belirtti.

Törende "İpekyolu Kırgızistan Başarı Ödülü" Cengiz Aytmatov Uluslararası Vakıf Başkanı Aytmatov'a, "Kırgızistan-KKTC Dostluk ve İşbirliği Ödülü"nü KKTC Kırgızistan Temsilcisi Keskin'e, "Eğitime Hizmet Onur Ödülü" Eğitim Müşaviri Sula ve Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Anvarbek Mokeyev'e, "Dostluk ve İşbirliği Onur Ödülü" Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Bişkek Program Koordinatör Yardımcısı Ali Rıza Tezcan'a, "Kalite ve Hizmet Ödülü" Türk Hava Yolları Bişkek Müdürü Özgür Suuçak'a verildi. "Dostluk ve İşbirliği Ödülü"ne layık görülen TRT AVAZ Genel Koordinatörü Sedat Sağırkaya'nın yerine ödülü Kültür ve Tanıtma Müşaviri Şimşekler aldı.

"Yılın İş Adamı Ödülü" BETA Grubu Başkanı Yusuf Uğur'a, "Turizm Sektöründe Başarılı Yönetici Ödülü" Hyatt Regency Otel Bişkek Genel Müdürü Tufan Kobanbay'a, "Kırgızistan Ekonomisine Hizmet Ödülü" ATA Şirketler Grubu Başkanı Abdullah Mahmudov'a, "Yılın Yatırımcı Ödülü" Mobiltel ve Bişkek Park Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Mistaçoğlu'na, "İnşaat Sektöründe Yılın İş Adamı Ödülü'ne Atabey Grup City Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Aslan'a ve "Tarım Sektöründe Yılın İş Adamı Ödülü"' de iş adamı Manas Samatov'a takdim edildi.

Törende "Yılın Yöneticisi Ödülü" Demir Bankası Kırgızistan Genel Müdürü Şefki Sarılar'a, "Ekonomiye Hizmet Ödülü" ATN Sigorta Bişkek Genel Müdürü Kürşad Öndeş'e, "Yılın Girişimcisi Ödülü" Relax Kafe Yönetim Kurulu Başkanı Umit Tuğrul'a, "Yılın Spor Adamı Ödülü" Kırgızistan Beşiktaş Okulu Başkanı Murat İşiner'e, Yılın Marka Ödülü" BETA Çay şirketine, "Üstün Kalite ve Hizmet Ödülü" Coca Cola Bişkek şirketine, "Kırgızistan Türkiye Dostluk ve İşbirliği Ödülü" Türkiye Mezunlar Derneği ile Yılın Sivil Toplum Örgütü Ödülü" de Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneğine verildi.

- Anadolu Ajansına ödül

Törende "Yılın Başarılı Haber Ajansı Ödülü"ne de Anadolu Ajansı (AA) layık görüldü.

"Yılın Başarılı Haber Ajansı Ödülü"nü AA Kırgızistan muhabiri Nezir Aliyev'e takdim eden KKTC Kırgızistan Temsilcisi Keskin, yaptığı konuşmada, "Görevime başladığım tarihten bu yana haber niteliğindeki yazılarını, fotoğraflarını bir an evvel AA'ya geçme hırsını ve görevine olan bağlılığını hep takdir etmişimdir. Bu akşam bu ödülü kendisine takdim etmekten ayrıca kıvanç duymaktayım. Kendisine gazetecilik mesleği boyunca başarılar dilerim." dedi.

Ödül törenin ardından AA muhabirine konuşan Türksoy, dünyaca ünlü yazar Aytmatov'un anısına Kırgızistan'da faaliyet gösteren Türkiye'nin resmi kurumlarını, Türk ve Kırgız iş adamlarını bir araya getirerek Türkiye ve Kırgızistan ilişkilerine katkı sağlamayı amaçladıklarının altını çizdi.

TÜRKSOY, 2018 yılını Aytmatov yılı olarak ilan etmişti.

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Foto: Dünya Bülteni