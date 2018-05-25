ŞİÖ zirvesi 2019'da Kırgızistan'da yapılacak

BİŞKEK, 25 Mayıs 2018 /Kabar/. Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) başkanlığını 2019 yılında Kırgızistan'ın üstleneceği bildirildi.

Çin'in Kırgızistan Büyükelçisi Xiao Qinghua, gazetecilerle yaptığı toplantıda konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.



Çin Büyükelçisi Qinghua, bu haziran ayı başlarında Çin'de yapılacak ŞİÖ zirve toplantısı hakkında, " Şimdi zirveye yönelik yoğun hazırlıklar yapıyoruz. Bu ŞİÖ'nin genişletilmesinden sonraki ilk zirve. Önceden 6 üye devlet vardı. Şimdi örgüte Hindistan ve Pakistan'da katıldı. Bu devletler tam üye olduktan sonra ŞİÖ gelişiminin yeni bir aşamasına girdi." ifadelerini kullandı.

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Dünya Bülteni