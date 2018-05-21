Hükümetin başlattığı “Taza Koom”un Narın şubesi yandı

21/05/18 10:18 23 görünümler Bölgeler 0

BİŞKEK, 21 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da hükümetin başlattığı proje “Taza Koom”un ülkenin Narın bölgesinde yer alan şubesi yandı.

Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Narın bölgesi, Ak-Talaa ilçesine bağlı Terek yerleşim biriminde yer alan “Taza Koom”un çalışma ofisinde dün gece yangın çıktı.

Pazar’ı Pazartesi’ne bağlayan gece çıkan yangın hakkında haberin gece 02:20’de alındığı bildirilen açıklamada yangının tamamen 05:19 civarında söndürüldüğü aktarıldı.

Yangın sonucu, postane ve toplam 120 metrekare alana sahip ofis tamamen yandı. Gece olayının sebebi araştırılıyor.

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