Hükümet: ‘2017'de ülke ekonomisi % 4.5 büyüdü’

BİŞKEK, 23 Şubat 2018 /Kabar/. 22 Şubat’ta ülkenin 2017 yılındaki sosyo-ekonomik gelişimi konularının ele alındığı Hükümet toplantısında 2017 yılı sonunda gayri safi yurtiçi hasıla 493.3 milyar som olduğu ve ekonomi % 4.5 büyüdüğü duyuruldu.

Toplantı sırasında konuşma yapan Ekonomi Bakanı Artem Novikov, 2017 yılındaki ekonomik büyümenin tarımdaki büyüme oranları dahil olmak üzere ekonominin tüm sektörleri tarafından sağlandığını, yani tarımda % 2.2, inşaat sektöründe % 7.1, hizmet sektöründe ise % 2.1olduğunu rapor etti.

Novikov, “Ana metal üretimindeki artış, yüksek metalurjik cevher çıkarımı, artan elektrik üretimi, iletimi ve dağıtımı nedeniyle büyümenin ana itici gücü % 11.8 gerçek büyüme oranı ile sanayi sektörü olmuştur.” şeklinde konuştu.

Olumlu eğilimlerin dış ekonomik faaliyette kaldığını vurgulayan Bakan Novikov, “Özellikle, 2017 yılının Ocak-Aralık döneminde, ihracat artış hızı (% 13.8) ithalat artış oranı (% 12) aşarken, AEB ülkelerine yapılan ihracat artışı% 27 olmuştur. 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde ülkemiz 118 ticaret ve 85 ihracat olmak üzere dünya ticaret camiasının 124 ülkesiyle ticaret ve ekonomik ilişkiler yürüttü.” dedi.

Bilginiz için: Ocak-Kasım 2017 döneminde Kırgız Cumhuriyeti'nin dış ticaret cirosu 5.602.5 milyon ABD doları olarak Ocak-Kasım 2016'ya göre ise % 10.9 arttı.

Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleri ile dış ticaret cirosu, 2.179.2 milyon dolar olurken,% 14.3 oranında artmış ve ihracat 522.7 milyon dolar (% 25.7 artış), ithalat 1.656.5 milyon dolar (% 11.2 artış) dahil olmak üzere cumhuriyetin toplam ciroda % 38.9 oldu.

BDT ülkeleri ile 2017 yılının Ocak-Kasım döneminde 687.1 milyon dolarlık ihracat (% 23.1 artış), ithalat 1854 , 9 milyon ABD doları (% 15.5 artış) olmak üzere ticaret % 17.5 artarak 2.542.0 milyon dolara çıktı.

Yurtdışı ülkelerde ticaret cirosu dahil olmak üzere 3.060.5 milyon dolar (% 6.0 artış) oldu. İhracat 854.2 milyon dolar (% 5.6 artış), ithalat 2206.3 milyon dolar (% 6.2 artış).