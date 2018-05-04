Hindistan'ı önce kum fırtınası sonra şiddetli yağış vurdu... Çok sayıda ölü ve yaralı var

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Hindistan'ı hem kum fırtınası hem de şiddetli yağmur etkisi altına aldı. Fırtınadan en çok ülkenin kuzeyindeki Racastan ve Uttar Pradeş eyaletleri etkilendi. Alvar, Baratpur ve Dolpur'da göz gözü görmedi. Şiddetli fırtınanın vurduğu bölgelerde evler yıkıldı, ağaçlar devrildi. Fırtına nedeniyle bazı çiftlik hayvanları da telef oldu. Bazı yerlerde elektrik kesintileri yaşandı. Telefon hatları da kesildi. Tac Mahal'in de bulunduğu Uttar Pradeş'in Agra ilçesi, en çok zarar gören bölgelerden. Devrilen ağaçlar, yıkılan duvarlar can da aldı. En az 101 kişi öldü, 160'dan fazla kişi de yaralandı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, afet bölgesini ziyaret etti. Hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti. Afetzedelere yardım ulaştırılması için çalışmalar başlatıldı.

Kaynak: Habertürk