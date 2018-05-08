Hawaii'de lavlar evleri böyle yuttu! İnsanlar canını zor kurtardı

BİŞKEK, 8 Mayıs 2018 /Kabar/. Hawaii’de Kilauea Yanardağı'nın harekete geçmesi sonucu dehşet yaşandı.

Hawaii’de Kilauea Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar nedeniyle 31 evin yok olduğu belirtildi. Yanardağ lavlarının yerden yaklaşık 61 metre havaya püskürdüğü belirtildi.

Bölgede yaşayan bin 700 kişi bölgeden tahliye edilirken, evlerini terk eden binlerce kişi ise geri dönüp dönemeyeceği konusunda endişe yaşıyor. Associated Press haber ajansına konuşan 37 yaşındaki öğretmen Amber Makuakane Kane, Leilani Estates bölgesindeki 3 odalı evinin lavların altında kaldığını söyledi.

Yanardağdaki patlamaların küçük depremleri tetiklediği bildirilirken, elektrik hatlarının hasar görmesi nedeniyle de bölgeye elektrik verilemediği öğrenildi.

Kaynak: Mynet