Güney Kore milletvekili Kırgızistan’a gelmeden önce Kırgızca öğrenecek

BİŞKEK, 28 Nisan 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Kore Büyükelçisi Kılıç Sultan Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekili, Kırgızistan ile işbirliği için dostluk grubunun başkanı Li Jong Bae ile bir araya geldi.

Görüşmede Kore Cumhuriyeti parlamentosu üyesi, coşkuyla Kırgızistan ile çok ilgilendiğini ve Kırgız dilinin özel bir kitabını aldığını vurgulayarak, Kırgızistan’a gelmeden önce Kırgız dilini öğreneceğini ifade etti. Kore Cumhuriyeti Ulusal Meclisi milletvekili, Kırgız ve Kore dillerinin bazı dilbilgisi kuralları ve dilleri önerileri çok benzediğini dile getirdi.

Toplantıda Büyüükelçi Sultan, Kırgızistan'daki iç siyasi durum, Kırgızistan Meclisi’nin artan rolü ve Kırgız Cumhuriyeti'ndeki meclis hükümeti biçimi hakkında geniş bilgi verdi.

Li Jong Bae, Kırgızistan ile işbirliği için arkadaşlık grubunun başkanı olarak Kırgızistan'daki olayları yakından takip ettiğini bildirdi.

Taraflar, Kırgızistan ve Kore Cumhuriyeti arasında parlamentolararası işbirliğinin daha da güçlendirilmesi yönünde görüş alışverişinde bulundular. Kırgızistan'dan Kore Cumhuriyeti'ne göç eden işçi göçmenlerinin sayısının artması, iki ülkenin başkentleri arasında doğrudan uçuşların açılması da dahil olmak üzere ortaya çıkan tüm sorunları ortaklaşa çözmeyi kabul etti.