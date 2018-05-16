Güney Kore, Oş sakinlerine karşılıksız yardım gösterecek

BİŞKEK, 16 Mayıs 2018 /Kabar/. Güney Kore, Kırgızistan’ın güney başkenti Oş sakinlerine ücretsiz yardım sunmayı planlıyor.

Oş Belediye Başkanı Aytmamat Kadırbayev, Uluslararası Organizasyon Good Neighbors International Kyrgyz Republic Direktörü Won Il Hyong ile bir araya geldi.

Görüşmede taraflar, kent yaşamının çeşitli alanlarının geliştirilmesi için işbirliği ve ortak planlar üzerinde görüştü ve ayrıca ikili işbirliğini güçlendirme ve geliştirme konusunda anlaştı.

Ziyaretin amacı, Oş'taki sosyal projelerin hayata geçirilmesi ve uygulanmasının yanı sıra Çocuk Haklarının Korunması Merkezinin açılışı konusunu görüşmek.

Güney Kore’den gelen misafirleri karşılayan Oş Belediye Başkanı, kentsel altyapıyı geliştirmek amacıyla Oş kenti ve Oş'ta hayata geçirilen projeler hakkında bilgi verdi.

Sıcak karşılama için Kadırbayev’e teşekkür eden Won Il Hyong, organizasyon tarafından Oş'ta birkaç projeyi hayata geçirmeyi planladığını bildirdi.

Good Neighbors International Kyrgyz Republi, Seul'deki Güney Kore merkezli büyük uluslararası insani yardım kuruluşu sivil toplum örgütü Good Neighbours International'ın şubesidir.

Good Neighbours International, düşük gelirli ailelere karşılıksız yardım ve çocuk hakları, sağlık, halkın temiz içme suyuna erişimi, transformatör kurulumu ve konut sahiplerine elektrik sağlamak, kışın onların büyük problemlerini çözme, mini-HPP yapımı gibi alanlarda eğitim ve toplum gelişiminin desteklenmesine dayanmaktadır.