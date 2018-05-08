Gözde Sağlık Grubu yatırımlarına devam ediyor

Aydın/Kuşadası (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli)1998 yılında Malatya’da faaliyete başlayan Gözde Sağlık Grubu, Adıyaman, İzmir, Kuşadası ile birlikte hastane yatırımlarına da devam etti.

Gözde Hastaneleri, bugün toplamda 6 hastane ve 2 cerrahi tıp merkezi ile hizmet vermeyi sürdüren güçlü bir sağlık grubudur.

Sağlık alanındaki yatırımlarına daha çok kişiye hizmet verebilmek adına devam edecek olan Gözde Sağlık Grubu, toplam kalite anlayışı ile tıbbi etik değerlerden ödün vermeden, her biri alanında uzman hekimleri ve sağlık çalışanları ile güncel, koruyucu ve iyileştirici sağlık hizmetleri ile tıbbın gelişimine katkıda bulunmayı ilke edinmiştir.

https://www.youtube.com/watch?v=kut8J784vRM&feature=youtu.be