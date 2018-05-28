GKNB'ye yolsuzluk konusunda tüm rezonant ceza davalarını tamamlama talimatı verildi

BİŞKEK, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB)’ye yolsuzlukla ilgili tüm rüşvet suçu davalarını tamamlama talimatı verildi.

Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov, bugün 28 Mayıs’ta Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB) Başkanı İdris Kadırkulov’u kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede GKNB faaliyetlerinin sonuçları ve 8 Şubat 2018'de Kırgızistan Güvenlik Konseyi Kararının uygulanması da dahil olmak üzere, atanan görevlerin uygulanması için alınan önlemler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Ceenbekov, ülkenin ve vatandaşlarının güvenliğini sağlayan önemli organlardan biri olan GKNB'nin, iç ve dış tehditlere, uluslararası terörizm ve dini aşırılığa karşı etkili bir mücadele yürütmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Görüşmede Ceenbekov, yolsuzluğa ilişkin resmi suçları işlemenin gerçeklerini ortaya çıkarmaya yönelik aktif çalışmaya devam etme ihtiyacına işaret ederek, “Faillerle ilgili olarak, suçların neden olduğu zarar için tazminatın yanı sıra sıkı önlemlerin alınması gerekmektedir.” ifadesini kullandı.