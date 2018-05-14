GKNB üçüncü kez Sapar İsakov'u sorgulayacak

BİŞKEK, 14 Mayıs 2018 /Kabar/. Bugün, 14 Mayıs’ta eski Başbakan Sapar İsakov’u sorgulayan Milli Güvenlik Devlet Komitesi (GKNB), üçüncü kez ifadesini almak üzere çağırttı.
Gazetecilere konuşan eski Başbakan Sapar İsakov, bugün, 14 Mayıs’ta iki defa GKNB’ye çağrıldığını bildirdi.
Soruşturmanın sırrına atıfta bulunarak sorgulama konusunu isimlendirmeyen eski Başbakan, “Soruşturma açıkçası doğruydu. Açıklama devam ediyor. GKNB bugün, ikinci kez çağırttı.” ifadesini kullandı.
İsakov, daha önce 26 Nisan 2018’de Bişkek termik santralindeki kaza soruşturmasında tanık olarak GKNB’ye davet edilmişti.
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