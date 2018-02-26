GKNB: ‘Anayasal olmayan faaliyet için aranan kişi gözaltına alındı’

BİŞKEK, 26 Şubat /Kabar/. Kırgızistan Devlet Milli Güvenlik Komitesi (GKNB) basın merkezinden yapılan açıklamaya göre, anti-anayasa faaliyet için aranan Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkelerinden birinin vatandaşı gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, 13 Şubat 2018 tarihinde Kırgızistan GKNB organı tarafından ciddi suçlar işlemekten aranan listede bulunan kişileri Kırgızistan topraklarında yasadışı giriş kanallarını sınırlamak için devam eden terörle mücadele ve operasyonel arama önlemleri sırasında, BDT ülkelerinden birinin kolluk kuvvetleri tarafından anayasal ve yıkıcı faaliyetler için aranan 1974 doğumlu K.D. Bişkek’te gözaltına alındı.

14 Şubat 2018'de gözaltına alınan "K.D.", kurulan prosedüre uygun olarak, ortakların yetkili organlarının temsilcilerine, ilgili sorumluluğa daha fazla dahil olmak üzere devredildi.