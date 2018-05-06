Geçen yıl en çok Rus vatandaşlığı alan uyruk açıklandı

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. 2017 yılında Rus vatandaşlığına geçen yabancıların yaklaşık yüzde 10'unun Özbekler olduğu bildirildi.

Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan raporda 2012 yılından 2017 yılına kadar, Rus vatandaşlığı alan yabancıların sayısı neredeyse üç kat arttı.

Resmi verilere göre, 2012 yılında 95 bin 737, 2017 yılında ise 257 bin 822 yabancı, Rus vatandaşlığı aldı.

Raporda Rus vatandaşlığına geçenlerin sayısındaki artışın Ukrayna, Kazakistan, Ermenistan ve Özbekistan'dan gelenler yüzünden olduğu belirtildi.

2017 yılında 85 bin 119 Ukraynalı, 40 bin 718 Kazak, 25 bin 144 Ermeni ve 23 bin 334 Özbek Rus vatandaşlığına geçtiler.

Kaynak: Dünya Bülteni