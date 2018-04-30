Flaş Haber: Özbekistan Türk Konseyi'ne Girdi

BİŞKEK, 30 Nisan 2018 /Kabar/. Türk Konseyinden GBNews'e aktarılan basın Duyurusunu sayın okuyucuların da dikkatine sunuyoruz.

Türk Konseyi Genel Sekreteri Büyükelçi Ramil Hasanov’un, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in, Özbekistan'ın Türk Konseyi'ne katılma kararı almasına ilişkin beyanatına mukabil kutlama mesajı;

Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın Özbekistan’a gerçekleştirdiği resmi ziyaret kapsamında düzenlenen ortak basın toplantısında basına vermiş olduğu Özbekistan’ın Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’ne (Türk Konseyi) katılma kararına ilişkin beyanatını büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyorum.

Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in önderliğinde önemli dış politika atılımlarına imza atan Özbekistan'ın Türk Konseyi’ne katılması şüphesiz ki Konsey’in çalışmalarına büyük bir güç ve zenginlik katacaktır. Ayrıca sözkonusu kararın, Konsey’in Türk dünyasının bütün unsurlarını kapsayan bölgesel ve küresel bir teşkilat olarak ekonomiden politikaya, turizmden, eğitim ve spora kadar pek çok alandaki mevcut çalışmalarının etkinliğini arttıracağı ve Türk Devletleri arasındaki güçlü bağların daha da kuvvetlenmesine katkıda bulunacağı da aşikârdır.

Türk Konseyi ve şahsım adına Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirziyoyev’in bu tarihi açıklamasından duyduğumuz memnuniyeti yineliyor, Türk Konseyi’nin İstanbul’da kain ofisinde dalgalanan Üye Ülke bayrakları arasında Özbekistan bayrağını görmeyi sabırsızlıkla beklediğimizi ve bu yıl Bişkek’te düzenlenecek olan Devlet Başkanları Zirve Toplantısında kendilerini ağırlamaktan onur duyacağımızı bildirmek istiyorum.

Saygılarımla,

Büyükelçi Ramil Hasanov

Türk Konseyi Genel Sekreteri

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