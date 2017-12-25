Filipinler'de otobüs kazası: 20 ölü

Filipinler'in kuzeyinde bir yolcu otobüsüyle bir minibüsün çarpışması sonucu 20 kişinin öldüğü, 28 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Başkomiser Romulo Sapitula, yolcu otobüsüyle minibüsün karıştığı kazanın La Union şehrinin Agoo bölgesinde yaşandığını bildirdi.

Kazada 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Sapitula, ölenlerin tamamının, Noel programı için Pangasinan şehrindeki ünlü Katolik kilisesine giden minibüsün yolcularından oluştuğunu kaydetti.

Sapitula ayrıca, minibüsteki 10 yolcu ile şoförün de aralarında bulunduğu otobüsteki 18 kişi olmak üzere toplamda 28 kişinin yaralandığını aktardı.

Dünya Bülteni