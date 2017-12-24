Fethiye Yörükleri Kırgızistan’da Tanıtılıyor - VİDEO

Bişkek (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli) Bişkek ve Almatı merkezli TÜRKEL yayın Grubu Türkiye Muğla’ya bağlı Fethiye’de Yörüklerin yaşantısı ve Yörük yarenleri ile ilgili çekimler gerçekleştirdi.

Çalış Plajı’ndaki İsmail Kerimoğlu, Kargı’da Enver Yalçın’a ait ve Karaçulha’da Ramazan Kıvrak’ın Yörük Müzeleri’nde çekimler yapıldı.

İstanbul’da bulunan Yusufiyye Kültür Vakfı, Kardeşlik Kültür ve Dayanışma Yörük Türkmen Derneği Onursal Başkanı Yusuf Ezel’in desteği ile düzenlenen tanıtım çekimleri sırasında yörüklerin yöresel oyunları sergilendi.

Fethiye Yörük Türkmen Derneği Başkanı Ramazan Kıvrak: “Kırgızistan’lı gazetecileri Fethiye’de ağırlamaktan mutluluk duyduk. Kısa sürede en iyi çekimleri yapmaları için elimizden gelen gayreti gösterdik” diye konuştu.