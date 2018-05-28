Evlenmek için kaçırdığı kızı polislere yakalanınca öldürdü. Bişkek'te trajik olay yaşandı

BİŞKEK, 28 Mayıs 2018 /Kabar/. Bişkek’te bir gencin kendinden 9 yaş küçük kızı kaçırması trajik olayla son buldu.

Polislerin verdiği bilgiye göre, 27 Mayıs’ta 22:00 civarında polis görevlileri evlilik için bir kızın kaçırılması hakkında bir rapor aldılar. Tüm polis departmanlarına şüphelileri gözaltına almak için yönlendirmeler gönderildi.

Daha sonra 29 yaşındaki B.M.'nin kontrolünde Subaru-Outback plakalı araba durduruldu. Arabada 30 yaşındaki S.A. ile 20 yaşındaki T.B.’nın bulunduğu öğrenildi. Göaltına alınanlar belgeleri hazırlamaya başladıkları Cayıl ilçesinin milis birimine götürüldü.

Damat olmak isteyen B.M. vatandaşların resepsiyon odasında bulunan geline (T.B.) saldırdı. Damat, gelinin bulunduğu odaya girdi ve oda kapısını kilitledi. Daha sonra, odadan gürültü ve mücadele sesleri gelmeye başladığında polisler kapıyı kırarak oadya girdi. Polislerin girdiği anda gelinin yaralı bulunduğu ve damadın da kendine kıymaya kalktığı yakalandı.

Hemen bir ambulans çağırıldı ve ikisi de hastaneye kaldırıldı. 20 yaşındaki kız, yaralarının çok ağır olmasından dolayı yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti.

Şu anda damat olmak isteyen 29 yaşındaki erkeğin hastanede bulunduğu aktarıldı. 30 yaşındaki sürücü ise Cayıl İl İçişleri Bakanlığı'nın soruşturma hizmetine transfer edildi.

Bu olayda, "Cinayet" başlığı altında bir ceza davası açıldı. Bu gerçekte resmi bir soruşturma başlatıldı.