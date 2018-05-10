Estonya Başbakanı Abılgaziyev’i tebrik etti

BİŞKEK, 10 Mayıs 2018 /Kabar/. Estonya Başbakanı Ratas, Kırgızistan’da yeni atanan Başbakan Abılgaziyev’e tebrik mesajı yolladı.

Başbakanlık Basın Merkezi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Estonya Başbakanı Juri Ratas, Kırgızistan Başbakanı Muhammetkalıy Abılgaziyev’e tebrik mesajı iletti.

Ratas’ın Abılgaziyev’e gönderdiği tebrk mesajı şu şekilde: “Kırgızistan Başbakanı atanmanız vesilesiyle içten tebrik ediyorum.

Estonya ve Kırgızistan geleneksel dostluk ilişkilerine sahiptir. Kırgızistan Orta Asya'da tüm bölge için örnek teşkil eden en demokratik devlet olarak görülüyor. Kırgızistan, Estonya için işbirliğinin geliştirilmesinde önemli bir ortaktır. Bu yönde Estonya'nın başarılı deneyimini kullanarak e-devletin uygulanmasındaki ilave desteğimizi de dile getiriyoruz. Tunduk projesinin (Kırgızistan’da hayata geçirilen Tündük (Kuzey) projesi) uygulanmasındaki önemli ilerlemeyi not etmek memnuniyet verici ve bu projenin başarılı bir şekilde tamamlanması için çaba göstermeye devam edeceğiz.

Estonya ayrıca, Avrupa Birliği'nin Kırgızistan ile ilişkilerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Avrupa Birliği ile Kırgızistan'ın gelişmiş ortaklık ve işbirliği anlaşması hakkında hızlı müzakereler yürütmeye ve aynı zamanda Avrupa Birliği'nin demokratik ve ekonomik reform süreçlerine katkıda bulunacak Orta Asya ile ilişkileri derinleştirmek için yeni bir strateji hazırlamaya çalışacağız.

Fırsattan yararlanarak yine bir kez tebrik eder ve devlet faaliyetlerinizde başarılar dilerim. Ülkelerimizin üst düzeyde ziyaretlerini sabırsızlıkla bekliyorum. Ülkelerimiz arasındaki işbirliğinin, ülkelerimizin halkları lehine ve uluslararası anlayışa yönelik bir işbirliği ruhu içinde genişlemeye ve gelişmeye devam edeceğinden eminim.”