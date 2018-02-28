Bişkek'te İkinci İngiliz Ticaret Misyonu Toplantısı

BİŞKEK, 27 Şubat /Kabar/. Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Ekonomi Bakanı Artem Novikov ve İngiltere’nin Kırgızistan Büyükelçisi Robin Ord-Smith ve beraberindeki heyetin katılımıyla İkinci İngiliz Ticaret Misyonu toplantısı yapıldı.

Ekonomi Bakanlığı basın merkezinden yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantının açılış konuşması yapan Kırgızistan Ekonomi Bakanı Artem Novikov, ülkenin gelişim geleceği büyük olduğuna vurgu yaptı.

Kırgız girişimcilerinin ticari ilişkilerini geliştirmeleri için ne tür anlaşmalar yapabileceklerine yardımcı olacak fırsatlara sahip olduğunu bildiren Bakan, “Kırgızistan, 2011 yılından beri nominal olarak GSYİH'sını iki katına çıkarmayı başardı. Şu anda hızlı şekilde gelişiyor ve ekonomik büyümeye büyük potansiyele sahiptir.” şeklinde konuştu.

Bu yılında ticaret cirosunun % 12.5’e yükseldiğini sözlerine ekleyen Novikov, “İmhalata göre, ihracat göstergesi büyüyor. İngiltere ile yapılan ticaret cirosu 2016 yılıyla kıyasla 5 kat arttı.” dedi.

İngiliz Ticaret Misyonunun Kırgızistan’a ziyaret gerçekleştirmesi büyük önem taşıdığına vurgu yapan Bakan Novikov, “Kırgızistan'da yapılan reformlar, ülkeyi yatırımcılara yeni tarafa açmamıza izin veriyor. İyi bir ortak haline geldik.” ifadesini kullandı.

Novikov, Kırgızistan'da Taza Koom programının hayata geçirildiğini ve bunun da yolsuzluğu azaltacağını ve elektronik ticarette ve diğer sanayilerde gelişme için iş fırsatları sağlayacağını bildirdi. Konuklara ülkede yapılan çalışmalar hakkında bilgi vermeye devam eden Novikov, yatırımcıları istikrara kavuşturmak için rejimlerin onaylandığını, bölgelerde açılan sanayi işletmelerinin vergi indirimleri için fırsatlar yaratan bir yasa kabul edildiğini ve ülkede kamu-özel ortaklığı yasası mevcut olduğunu bildirdi.

Buna ek olarak Bakan, Kırgızistan’ın yatırımcıları korumada Bağımsız Devletler Topluluğu BDT’deki uluslararası derecelendirme notlarına göre, birinci sırada yer aldığını belirtti.

Kırgızistan’ın turistik potansiyeli konusuna değinen Novikov, Forbes dergisinin Kırgızistan’ı muhtemelen gezilmesi gereken 10 ülke listesine dahil ettiğini hatırlattı.

Toplantıda konuşma yapan İngiltere’nin Kırgızistan Büyükelçisi Robin Ord-Smith, 2017 yılının 10 ayı boyunca ülkeler arasındaki ticaret cirosunun 15,1 milyon ABD doları olduğunu ve 9 aylık doğrudan yatırımların 27,6 milyon doları bulduğunu bildirdi.

Şunu kaydetmeliyiz ki, geçtiğimiz yıl, 10 yılda ilk defa, Büyük Britanya'dan bir ticaret misyonu ülkemize gelmişti. Bugün de, aynı ticaret misyonu ülkede bulunuyor ve toplantı düzenledi. Toplantıda 7 şirket yer aldı.