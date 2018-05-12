Edremit’te Balıkesir Yatırım Günleri Yapıldı – VİDEO-HABER

Balıkesir/Edremit (Golden Bridge News – Höküme Halilova, Ramiz Meşedihesenli)Edremit’te Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret Odası’nın ortaklaşa organize ettikleri “Balıkesir Yatırım Günleri” düzenlendi

İki gün devam eden etkinlikte yerli ve yabancı yatırımcılara Balıkesir’in potansiyeli, yatırım alanları sunuldu.

Çok sayıda yerli iş adamının katıldığı etkinlikte Balıkesir Vali Yardımcısı Mehmet Suphi Olcay, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Edremit Kaymakamı Ali Sırmalı, GMKA Genel Sekreteri Abdullah Güç, Daire Başkanları fırsatlar ve imkanlar, bölgenin özellikleri ile ilgili bir konuşma gerçekleştirdiler.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu Balıkesir Yatırım Günleri ile ilgili olarak GBNews’e açıklamalarda bulundu.

Kafaoğlu “9-10 Mayıs tarihleri arasında burada Balıkesir Yatırım Günleri organizasyonunu yaptık. Hedefimiz, Balıkesir’i yatırımcılara tanıtmak. Balıkesir’in potansiyelini yatırımcılara açarak, tanıtarak bu bölge aslında gerçekten çok bakir kalmış bir bölge. Keşif edilmeye muhtaç bir bölge. Coğrafyamız çok büyük. Marmara Denizinden, Ege Denizine ve İç Anadolu’ya kadar uzanan çok güzel bir coğrafyadayız. Tam bir odak şehriyiz. Otoyolların kesiştiği bir yer İstanbul, İzmir Otoyolunun ortasında kalıyoruz. Çanakkale’den gelecek köprü ve otoyolda Balıkesir’de buluşuyor. Yani otoyolların kesiştiği şehir oluyor Balıkesir. Ulaşım noktasında tren ulaşımı var. Hava ulaşımı var. İki tane havalimanımız var. Henüz merkezdeki ulaşıma açılmadı ama bu sene içerisinde oradan da uçuşlar başlayacak. Körfezde Koca Seyit Havalimanımız ve merkez havalimanımız beraber iki havalimanı olan ender illerden bir tanesiyiz. Tarım ve hayvancılıkta Türkiye’de bir numarayız. Böylece Balıkesir’i üç sacayağı üzerinde yükseltmek istiyoruz. Bir turizm, iki tarım ve hayvancılık, 3 sanayi. Bu üç sacayağı üzerinde Balıkesir gerçekten gelecekte Türkiye’nin yıldızı olacak. Artık İstanbul sanayiden dolu arındırılıyor. Kocaeli dolu. Bursa dolu. Bir Balıkesir var. Özellikle bu Osman Gazi Köprüsünün yapılması ve otoyolum yapılması ile artık istanbul’a iki saat mesafedeyiz. İzmir’e kadar olan kısmı 2019’da bitirerek bir saat, İstanbul’da iki saat mesafede olan ve pergelin ucu konulup 200 kilometre yarıçapta bir daire çizildiği zaman 30 milyon nüfusun yaşadığı, ekonomik hareketlenmenin, istihdamın ve gayrisafi milli hasılanın yüzde 60-65’ini bu dairede üretildiğini dikkate alırsanız Balıkesir hakikaten yatırım yapılabilecek yer. Kasım ayı itibariyle geldim ben Büyükşehir Belediye Başkanı olarak bir ay sonra ortadoğudan, afrikadan ve değişik ülkelerden 30 tane yabancı yatırımcı geldi. Balıkesir’i gezdirdik. Merkezi, körfezi ve Bandırma bölgesini. Aynen şunu söylediler. Özellikle ortadoğudan gelen yatırımcılar biz Trabzonu tanıyoruz dediler. Bursa’yı tanıyoruz. İstanbul’u tanımayanımız yok. Bursa’ya bu kadar yakın bir coğrafya cennet gibi vatanınız var. Bunu bu zamana kadar niye tanıyamadık bir dediler. Buda bizim eksiğimiz, kusurumuz af ola dedik. Ama bundan sonra Balıkesir’in tanımı için, Balıkesir’e yatırım fırsatlarını yatırımcılara sunmak için bu tip etkinlikler düzenleyerek Balıkesir’in güzelliklerini, Balıkesir’in İmkanlarını, Balıkesir’de sağlıklı gıda ve sağlıklı yaşamın olduğu, mutlu ve huzurlu şehir olduğunu herkese göstermek istiyoruz. Güzelliklerimizi paylaşmak istiyoruz.”dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=2kZlpCXuW3E&feature=youtu.be