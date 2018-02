Dünyada Her Gün 7 Bin Bebek Yaşamını Yitiriyor

İstanbul, 23 Şubat /Kabar/. Dünyada her gün 1 ayını doldurmamış 7 bin bebek hayatını kaybederken, her yıl 2 milyon 600 bin bebeğin daha bir aylık bile olmadan öldüğü belirlendi.

Ajans Press, dünyada yaşanan bebek ölümlerini ve medya yansımalarını inceledi. Ajans Press’in Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, dünyada her gün 1 ayını doldurmamış 7 bin bebek hayatını kaybederken, her yıl 2 milyon 600 bin bebeğin daha bir aylık bile olmadan öldüğü belirlendi. Özellikle gelişme düzeyi geri kalmış ülkelere bakıldığında, bebek ölümlerinin ciddi boyutlarda olduğu dikkatleri üzerine çekti.

BEBEK ÖLÜMLERİNİN EN FAZLA GÖRÜLDÜĞÜ 10 ÜLKEDEN 8’İ AFRİKA’DA

Geri kalmış ülkelerdeki ölüm oranları incelendiğinde, ortalama her bin yeni doğandan 27’sinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, bu sayının gelişmiş ülkelerde her bin yeni doğandan 3’ü olduğu tespit edildi. Bu sebeple, bebek ölümlerinin en fazla görüldüğü 10 ülkeden 8’i Afrika kıtasında yer aldı. 2017 yılında en çok bebek ölümü Pakistan’da yaşanırken, her bin bebekten 45,6’sı bir aylık olmadan yaşamını yitirdi. Pakistan’ı en çok bebek ölümüyle Orta Afrika Cumhuriyeti takip ederken, her bin bebekte 42,3’ü hayata gözlerini yumdu. Bebek ölümlerinin yüksek olduğu bir diğer ülke ise her bin bebekten 40’ının yaşamını kaybettiği Afganistan oldu. Buna karşın en az bebek ölümünün yaşandığı ülke Japonya olurken, her bin bebekten sadece 0,9’u yaşamını yitirdi. Japonya’yı her bin bebekte 1 ölümle İzlanda, 1,1 ölümle de Singapur izledi. Türkiye’de bebek ölümlerine bakıldığında ise, her bin bebekten 6,5’i bir aylık olmadan öldüğü bilgisine ulaşıldı.

PRNet’in gerçekleştirdiği incelemeye göre, bebek ölümleri son iki yıl içerisinde 2 bin 97 haberle medyada konuşuldu. Medyaya yansıyan haber başlıklarında ve uzman yorumlarında, yeni doğan bebek ölümlerinin yüzde 80’den fazlası prematüre doğum, doğum sırasındaki komplikasyonlar, zatürree gibi enfeksiyonlardan ya da sepsis gibi hastalıklardan kaynaklı olduğu belirlendi. Bunun yanı sıra, her ülkenin bebek ölümlerinde gelişmiş ülkelerdeki oranı yakalaması sonucu, 2030’a kadar 16 milyon minik kalbin kurtarılabileceği bilgisine ulaşıldı.

Golden Bridge News