Dünya Göçebe Oyunları’nın sunumu ABD’de yapıldı

BİŞKEK, 7 Mayıs 2018 /Kabar/. Isık-Göl heyeti, Washington eyaletinde yapılan “Washington state Apple Blossom” adlı etkinliğe katıldı.

III Dünya Göçebe Oyunları Sekreterliği basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Isık-Göl heyeti, 27 Nisan – 6 Mayıs tarihleri arasında Washington eyaletinde yapılan es eski “Washington state Apple Blossom” adlı festivalde yer aldı.

Kırgızistan vatandaşları etkinliğe katılım çerçevesinde 2-8 Eylül tarihlerinde Isık-Göl’de yapılacak Üçüncü Dünya Göçebe Oyunları’nın sunumunu yaptı. Ulusal kostümlerdeki heyet üyeleri Kırgızistan bayrağıyla ve III Dünya Göçebe Oyunları’nı ilan eden afişlerle geçit töreni düzenledi.