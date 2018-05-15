Dolu yağışı Kırgızistan’da 77 eve zarar verdi

OŞ, 15 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’da geçen hafta sonu yağmaya başlayan dolu yağışı sonucu 77 ev su altında kaldı.
Kırgızistan’ın güney başkenti Oş Valiliği basın hizmetinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin güney bölgelerinde geçen hafta sonu yağmaya başlayan şiddetli yağış 77 eve zarar verdi.
Oş bölgesine ait Kara-Kulca ilçesinde 17 eve zarar verilirken, Mırza-Ake yerleşim biriminde 60 ev sel altında kaldı.
Yukarıda adları belirtilen yerlerde acil durumların sonuçlarını ortadan kaldırmak için çalışmalara devam edilmektedir.
Yorumlar
Yorum Gönder