Dışişleri Bakanı ile AGİT Genel Sekreteri işbirliği konularını görüştü

BİŞKEK, 23 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan Dışişleri Bakanı Abdıldayev ile AGİT Genel Sekreteri Greminger işbirliği konularını ele aldı.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırgızistan’ın daveti üzerine ülkede bulunan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Genel Sekreteri Thomas Greminger Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev ile bir araya geldi.

Tarafların Kırgızistan ile AGİT arasındaki işbirliği konularını görüştüğü belirtilen açıklamada, Abdıldayev ile Greminger’in işbirliği geliştirmede anlaştığı ifade edildi.

Ayrıca, AGİT’in ülkenin kalkınması için ulusal stratejik belgelerin hayata geçirilmesi çerçevesinde öncelikli görevlerin uygulanmasında Kırgızistan Hükümetine destek vermeye devam edeceği bildirildi.