Dışişleri Bakanı Abdıldayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile görüştü

BİŞKEK, 6 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan’da resmi ziyarette bulunan Dışişleri Bakanı Abdıldayev, Tacikistan Cumhurbaşkanı Rahman ile bir araya geldi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev’in Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman’la görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.

İkili ilişkilerin güncel konuları ele alındığı ifade edilen açıklamada, siyaset, ticari ve ekonomik, kültürel ve insani alanlarda işbirliğin gelişiminin geleceği görüşüldüğü aktarıldı.

Taraflar sınır, su ve enerji sorunlarının çözümünde konuların hızlandırılması, terörizm ve aşırıcılık tehdidine karşı ortak mücadele ve Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT), Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) gibi bölgesel ve uluslararası örgütler çerçevesinde işbirliği konularında görüş alışverişinde bulundu.

Görüşme olasılığı için teşekkürde bulunan Dışişleri Bakanı Abdıldayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov’un Rahman’a sıcak selamlarını iletti. Şubat 2018'de Kırgızistan Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan’a yaptığı resmi ziyareti sırasında varılan anlaşmaların hayata geçirilmesi için her iki tarafın da aktif olarak çalıştığını vurgulayan Abdıldayev, Tacikistan ile ikili ilişkilerin gelişmesinin Kırgız Cumhuriyeti'nin dış politikasının önceliği olduğunu dile getirdi.

Toplantının sonunda, Kırgızistan ve Tacikistan arasındaki mevcut dostane ilişkilerin karşılıklı olarak yararlı işbirliği ve iyi komşuluğun güçlendirilmesi için bir temel olarak hizmet etmeye devam edeceği yönünde güven duyuldu.