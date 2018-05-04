Dışişleri Bakanı Abdıldayev, BM Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov ile bir araya geldi

BİŞKEK, 4 Mayıs 2018 /Kabar/. Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan “Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi” konulu yüksek düzeyli toplantıya katılan Dışişleri Bakanı Abdıldayev, BM Genel Sekreter Yardımcısı Voronkov ile görüşme gerçekleştirdi.

Kırgızistan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Erlan Abdıldayev, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de yapılan “Terörle Mücadele ve Şiddet İçeren Aşırılığın Önlenmesi” konulu yüksek düzeyli toplantıya katılımı çerçevesinde Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Yardımcısı, BM Terörizm ile Mücadele Ofisi'nin başkanı Vladimir Voronkov, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Terörle Mücadele Komitesi İcra Direktörlüğü İcra Direktörü Michelle Koninx ve BM Önleyici Diplomasi Merkezi (UNRCCA) Başkanı ve BM Genel Sekreteri Özel Temsilcisi Natalya German ile bir araya geldi.

Voronkov, Koninx ve German ile gerçekleştirilen görüşmelerin temel amacı güvenlik, terörizm ve aşırılıkçılıkla mücadelede uluslararası gündemdeki konuların ele alınması.

Özellikle, toplantı sırasında Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kırgızistan'ın aşırılıkçılık ve terörizme karşı BM programlarına desteğini doğruladı ve ülkenin 2017-2022 yılları için Kırgızistan Cumhuriyeti'nin Aşırılık ve Terörizmle Mücadele Programının uygulanması için uluslararası uzman ve mali ve teknik yardımı çekmek konusunda Birleşmiş Milletler ile işbirliğini yoğunlaştırma konusunda Kırgızistan’ın ilgi duyduğunu belirtti.

Ayrıca, BM Küresel Terörle Mücadele Stratejisinin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için Orta Asya ülkelerinin Ortak Eylem Planı kapsamında projenin üçüncü aşamasının uygulanmasına ilişkin hususlar ele alınmıştır.