Çüy’de evde çıkan yangın iki can aldı

BİŞKEK, 17 Mayıs 2018 /Kabar/. Kırgızistan’ın Çüy bölgesine bağlı Sokuluk ilçesinde evlerin birinde çıkan yangında iki kişi hayatını kaybederken, birisi ağır yaralandı.

Kırgızistan Acil Durumlar Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Çüy bölgesine ait Sokuluk ilçesi Saaz yerleşim biriminde bu gece çıkan yangında iki kişi yaşamını yitirdi, birisi de ağır yaralandı.

Yangını söndürme çalışmalarına iki itfaiye görevlisi katıldı. Yangının 02:32 civarında lokalize edildiği bildirilen açıklamada, yangının tamamen 07:30 civarında söndürüldüği aktarıldı.

Yangın çıktığı zaman evin içinde bulunan üç kişiden birisi zor kurtulmuşken, ikisi de hayatını kaybetti. Yangının sebepleri ve ölenlerin kimliği araştırıldığı ifade edildi.